В Венгрии запустили добровольную военную подготовку госслужащих

Министр обороны Венгрии Криштоф Шалай-Бобровницкий 22 января объявил о начале программы "Адаптивная оборона" – добровольной военной подготовки государственных служащих.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сообщил в Facebook.

Как пояснил глава венгерского Минобороны, "для эффективной обороны нужна целая страна", а недавние "чрезвычайные ситуации" показали, что обороноспособность и успешное выполнение оборонных задач зависит не только от солдат.

"Те, кто учится по программе "Адаптивная оборона", показывают пример того, что участие в защите родины является общей ответственностью", – написал Шалай-Бобровницкий.

По его словам, в первом обучении приняли участие 90 добровольцев.

Венгрия на 2024 год заложила в оборонный бюджет дополнительные средства для увеличения военного производства и поддержания расходов на уровне 2% ВВП.

Напомним, в Швеции с прошлой недели возобновилась гражданская служба по призыву – альтернатива военной службе, которая будет касаться работников местных спасательных служб и энергетиков.