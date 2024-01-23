Який головний сигнал Дональд Туск привіз до Києва

22 січня новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва на переговори.

Цей візит відбувся на досить непростому тлі погіршення взаємин між країнами.

Про те, чи можна вважати його успішним для обох сторін, – в колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Дональд здорової людини: що змінив візит до Києва прем'єра Туска.

Дональд Туск, аби не спричинити різку напругу всередині польської владної коаліції, був дуже обережним у висловлюваннях і заявах у Києві.

Ця обережність проявилася, зокрема, у тому, що обидва виходи польського прем’єра до преси – разом із президентом Володимиром Зеленським і з прем’єром Денисом Шмигалем – не передбачали відповідей на запитання журналістів (лише під вечір Туск відповів на питання українських студентів та університетських викладачів).

І це зрозуміло: працюючи над покращенням відносин з Україною, польський прем’єр йде по занадто тонкому льоду.

Під час спільного виходу до преси з Володимиром Зеленським Дональд Туск робив акцент на питаннях польської підтримки у війні проти РФ, на приєднанні Польщі до спільної декларації "Групи семи", погодженої у Вільнюсі, а також на початку консультацій щодо укладання двосторонньої безпекової угоди.

Усе це – питання, щодо яких у польському суспільстві вже давно сформований консенсус, і він цілком відповідає прагненням України.

Набагато складнішою стала зустріч українського та польського прем’єрів.

Адже акцент під час неї був не на безпекових, а на економічних питаннях, де між Україною та Польщею зараз існує чимале напруження.

"Ми пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати польських фермерів і перевізників", – робить крок у бік порозуміння з Польщею Денис Шмигаль.

Водночас позиція України залишається незмінною: Київ очікує, що "Польща зробить кроки до зняття обмежень для українських фермерів та виробників". Озвучений Денисом Шмигалем можливий компроміс полягає у верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії.

"Цей механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах", – резюмує Шмигаль.

У відповідь Дональд Туск уникає чіткої відповіді на цю пропозицію, зазначаючи лише, що Польща оцінить запропоновану Україною модель.

Щоправда, він висловлює впевненість, що сторонам все ж вдасться знайти вихід, "який буде на користь польським та українським фермерам і виробникам".

За усієї неконкретності цієї фрази ця позиція все ж прямо суперечить заявам польського міністра агрополітики Чеслава Секерського – і це один із ключових проривів нинішнього візиту.

Так само Дональд Туск уникає конкретики і щодо врегулювання ситуації з перевізниками.

Виникає питання: якщо заяви польського прем’єра часто були неконкретними, то на якій підставі можна говорити про успішність цього візиту? А тим більше, що він може стати початком перезавантаження?

Дональд Туск запропонував змінити формат відносин – замість розмов про "невдячність українців", чого було забагато за уряду Матеуша Моравецького, він пропонує пошук взаємовигідного компромісу та демонструє готовність до діалогу з усіх проблемних питань.

Очевидно, цей діалог буде непростим. І немає гарантій, що компроміс буде досягнутий найближчим часом.

Проте альтернатив цьому діалогу немає. І те, що Київ та Варшава визнають це, дає надію на подолання розбіжностей.

Докладніше – в колонці Юрія Панченка Дональд здорової людини: що змінив візит до Києва прем'єра Туска.