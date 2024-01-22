Туск: Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про дії Варшави та Києва для вигідної діяльності сільгоспвиробників та перевізників обох країн.

Про це він сказав на брифінгу зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Я впевнений, що ми знайдемо вихід, який буде на користь польських та українських фермерів і виробників", – зазначив Туск.

За його словами, Польща оцінюватиме існуючі моделі механізму верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії, такі як угода України з Румунією або Болгарією.

"Я з великим задоволенням отримав сьогодні інформацію про те, що вже готуються (Верховною Радою) закони, які зроблять польських та українських перевізників рівними з точки зору європейського законодавства", – вказав Туск.

Він додав, що сторони відновлюють формат міжурядових консультацій, щоб уникнути непотрібного напруження чи конфлікту інтересів.

Водночас прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ обіцяв докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.

Раніше повідомляли, що Київ очікує на чергове продовження регламенту ЄС про призупинення дії всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту та готовий до детальної дискусії з країнами Євросоюзу щодо торговельних потоків.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України.

У Єврокомісії наприкінці листопада заявили, що не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від українського агроімпорту.