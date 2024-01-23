Какой главный сигнал Дональд Туск привез в Киев

22 января новый премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев на переговоры.

Этот визит состоялся на довольно непростом фоне ухудшения взаимоотношений между странами.

О том, можно ли считать его успешным для обеих сторон, – в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Дональд здорового человека: что изменил визит в Киев премьера Туска.

Дональд Туск, чтобы не вызвать резкое напряжение внутри польской правящей коалиции, был очень осторожным в высказываниях и заявлениях в Киеве.

Эта осторожность проявилась, в частности, в том, что оба выхода польского премьера к прессе – вместе с президентом Владимиром Зеленским и с премьером Денисом Шмыгалем – не предусматривали ответов на вопросы журналистов (только под вечер Туск ответил на вопросы украинских студентов и университетских преподавателей).

И это понятно: работая над улучшением отношений с Украиной, польский премьер идет по слишком тонкому льду.

Во время совместного выхода к прессе с Владимиром Зеленским Дональд Туск делал акцент на вопросах польской поддержки в войне против РФ, на присоединении Польши к совместной декларации "Группы семи", согласованной в Вильнюсе, а также на начале консультаций по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Все это – вопросы, по которым в польском обществе уже давно сформирован консенсус, и он вполне соответствует стремлениям Украины.

Гораздо сложнее стала встреча украинского и польского премьеров.

Ведь акцент во время нее был не на вопросах безопасности, а на экономических вопросах, где между Украиной и Польшей сейчас существует немалое напряжение.

"Мы пообещали приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать польских фермеров и перевозчиков", – делает шаг в сторону взаимопонимания с Польшей Денис Шмыгаль.

В то же время позиция Украины остается неизменной: Киев ожидает, что "Польша сделает шаги к снятию ограничений для украинских фермеров и производителей". Озвученный Денисом Шмыгалем возможный компромисс заключается в верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Еврокомиссии.

"Этот механизм уже эффективно работает с Румынией и Болгарией, и мы предлагаем его использовать в наших взаимовыгодных отношениях", – резюмирует Шмыгаль.

В ответ Дональд Туск избегает четкого ответа на это предложение, отмечая лишь, что Польша оценит предложенную Украиной модель.

Правда, он выражает уверенность, что сторонам все же удастся найти выход, "который будет на пользу польским и украинским фермерам и производителям".

При всей неконкретности этой фразы эта позиция все же прямо противоречит заявлениям польского министра агрополитики Чеслава Секерского – и это один из ключевых прорывов нынешнего визита.

Так же Дональд Туск избегает конкретики и по урегулированию ситуации с перевозчиками.

Возникает вопрос: если заявления польского премьера часто были неконкретными, то на каком основании можно говорить об успешности этого визита? А тем более, что он может стать началом перезагрузки?

Дональд Туск предложил изменить формат отношений – вместо разговоров о "неблагодарности украинцев", чего было слишком много при правительстве Матеуша Моравецкого, он предлагает поиск взаимовыгодного компромисса и демонстрирует готовность к диалогу по всем проблемным вопросам.

Очевидно, этот диалог будет непростым. И нет гарантий, что компромисс будет достигнут в ближайшее время.

Однако альтернатив этому диалогу нет. И то, что Киев и Варшава признают это, дает надежду на преодоление разногласий.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Дональд здорового человека: что изменил визит в Киев премьера Туска.