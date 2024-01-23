Глава литовської розвідки: Кремль готується до тривалої конфронтації із Заходом 

Росія може ініціювати різні провокації на кордонах НАТО, і Литві слід очікувати агресивної риторики з боку Кремля.

Про це заявив Даріус Яунішкіс, голова Управління державної безпеки Литви (VSD), пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми бачимо, що Кремль готується до довгострокової конфронтації із Заходом і має досить широкий спектр засобів та інструментів, які він, безсумнівно, буде використовувати, щоб зменшити підтримку Заходом України", – сказав Яунішкіс журналістам після засідання Державної ради з оборони у вівторок.

"Звичайно, будуть використовуватися інформаційні та кібернетичні операції, що ми і спостерігаємо зараз, і ядерний шантаж є одним з таких засобів", – додав Яунішкіс.

За словами начальника VSD, не можна виключати також інциденти на території країн НАТО, ініційовані Росією.

Ймовірний також більш активний тиск з боку Кремля щодо Калінінградської області, сказав він.

"Вони розглядають Калінінград як своє слабке місце. Безсумнівно, з їхнього боку можна очікувати агресивної риторики у бік Литви, зокрема, щодо ситуації в Калінінграді", – вважає Яунішкіс.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Про зміцнення кордону країн Балтії зі східними сусідами стало відомо на тлі все активніших дискусій про можливість нападу Росії на держави-члени НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що це може статись за декілька років.

