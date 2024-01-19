Пісторіус назвав можливим напад РФ на НАТО через п'ять-вісім років

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про можливу агресію Росії проти країни-члена НАТО за декілька років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

"Ми повинні враховувати, що (президент РФ) Владімір Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через п'ять-вісім років", – сказав він в інтерв'ю Tagesspiegel.

Глава Міноборони Німеччини зазначив, що майже щодня з боку Кремля лунають погрози, зокрема нещодавно – на адресу країн Балтії.

Пісторіус вже висунув ідею модифікованої обов'язкової військової служби, щодо якої очікує пропозицій від свого відомства до квітня. За його словами, він також готовий до того, щоб відкрити доступ до збройних сил для солдатів, які не мають німецького громадянства.

"Ми не будемо першими збройними силами в Європі, які це зроблять", – сказав міністр, додавши, що в країні є люди, які живуть у ФРН у другому чи третьому поколінні, але ще не мають німецького громадянства.

На його думку, наявних сьогодні грошей вже недостатньо для гарантування безпеки країни, тому висловився за реформування так званого "боргового гальма" з міркувань безпеки.

"З борговим гальмом" у такому вигляді ми не пройдемо крізь ці кризи неушкодженими. Ми повинні швидко зміцнити нашу обороноздатність у світлі нагальності ситуації, що склалася", – вважає Пісторіус.

Раніше повідомляли, що НАТО у лютому організує масштабні військові маневри, найбільші від кінця холодної війни, їхня мета – стримування Росії.

Нагадаємо, видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО. У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.