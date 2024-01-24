Пентагон: Без фінансування ми не можемо допомогти Україні з ремонтом наданого раніше озброєння

У Пентагоні заявили, що відсутність фінансування не тільки впливає на спроможність США надсилати озброєння Україні, а й допомагати з ремонтом вже наданого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник американського оборонного відомства Патрик Райдер.

Він нагадав, що через брак фінансування Пентагон не може вилучати зброю з власних запасів, що заважає "задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи такі речі, як артилерійські снаряди, протитанкові засоби, ракети ППО".

"Крім того, без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи і обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше", – підкреслив Райдер.

Він додав, що Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликатиме якнайшвидше ухвалити рішення про додаткове фінансування.

Раніше в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.