Білий дім заявив про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні

У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Про це на брифінгу для журналістів заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити", – зазначив він.

За його словами, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву у сфері безпеки, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

"Це все. Нам потрібно, щоб ухвалили додатковий (пакет), щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу", – додав Кірбі.

Він вказав, що після цього, за відсутності додаткового фінансування, немає іншого "чарівного горщика", в якому можна було б знайти підтримку для України.

Як відомо, Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги.

Раніше президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

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