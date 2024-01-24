Пентагон: Без финансирования мы не можем помочь Украине с ремонтом уже предоставленного вооружения

В Пентагоне заявили, что отсутствие финансирования не только влияет на способность США отправлять вооружение Украине, но и помогать с ремонтом уже предоставленного.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Он напомнил, что из-за нехватки финансирования Пентагон не может изымать оружие из собственных запасов, что мешает "удовлетворять насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО".

"Кроме того, без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее", – подчеркнул Райдер.

Он добавил, что Пентагон продолжит сотрудничать с Конгрессом и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.

Ранее в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.