Данія в рамках "ІТ-коаліції" надає 12 млн євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони

Данія анонсувала допомогу обсягом понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних сил України і Міноборони України.

Про це оголосили у Міністерстві оборони Данії, пише "Європейська правда".

У рамках нової зустрічі формату "Рамштайн" 23 січня Данія та інші країни-учасниці ІТ-коаліції підписали домовленість про співпрацю, де визначено внески країн.

"Данія надає 91 млн данських крон для пріоритетних проєктів з кібербезпеки у рамках ІТ-коаліції, що має посприяти загальному зміцненню кіберзахисту у Збройних силах України", – зазначають в оголошенні, зауваживши, що атаки у кіберпросторі стали постійною складовою війни Росії проти України.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Данія і раніше виділяла допомогу для підвищення захисту найважливішої ІТ-інфраструктури.

"Логічно, що ми надаємо підтримку Україні у тій сфері, де вже були активними", – зазначив він.

Раніше у січні Данія анонсувала допомогу у розмірі 21 млн доларів для відбудови Миколаєва.

Міністр оборони Німеччини за підсумками "Рамштайну" оголосив, що ФРН передасть Україні списані багатоцільові військові гелікоптери Sea King Mk41.

Канада передасть Україні морські човни та долучиться до навчання українців на F-16.