Дания в рамках "IT-коалиции" выделяет 12 млн евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Дания анонсировала помощь объемом более 12 млн евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины.

Об этом объявили в Министерстве обороны Дании, пишет "Европейская правда".

В рамках новой встречи формата "Рамштайн" 23 января Дания и другие страны-участницы IT-коалиции подписали договоренность о сотрудничестве, где определены взносы стран.

"Дания предоставляет 91 млн датских крон для приоритетных проектов по кибербезопасности в рамках IT-коалиции, что должно способствовать общему укреплению киберзащиты в Вооруженных силах Украины", – отмечается в объявлении, отметив, что атаки в киберпространстве стали постоянной составляющей войны России против Украины.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания и раньше выделяла помощь для повышения защиты важнейшей IT-инфраструктуры.

"Логично, что мы оказываем поддержку Украине в той сфере, где уже были активными", – отметил он.

Ранее в январе Дания анонсировала помощь в размере 21 млн долларов для восстановления Николаева.

Министр обороны Германии по итогам "Рамштайна" объявил, что ФРГ передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41.

Канада передаст Украине морские лодки и присоединится к обучению украинцев на F-16.