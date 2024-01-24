Посольство США розкритикувало антиукраїнські заяви Фіцо, які "не личать члену НАТО"

Посольство Сполучених Штатів у Словаччині, коментуючи зустріч Дениса Шмигаля з Робертом Фіцо 24 січня, розкритикувало антиукраїнські заяви словацького прем’єра протягом останніх кількох днів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Американське посольство заявило, що вітає зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини й високо цінує постійну підтримку Словаччиною України.

"Однак Сполучені Штати категорично відкидають заяву прем'єр-міністра Фіцо про те, що Україна є державою, яка перебуває під впливом США. Такі коментарі не личать члену НАТО", – додали там.

Посольство США в Братиславі додало, що в разі нападу Росії на Словаччину Сполучені Штати та інші члени НАТО стануть разом зі словацьким народом, щоб дати ворогу відсіч.

"Якщо росіяни захоплять хоча б один метр словацької території, ми ніколи не скажемо: "Росія занадто сильна, треба здатись". Ми ніколи не вгамуємо хулігана, керуючись власними інтересами", – йдеться в його заяві.

"І американські солдати боролися б зі словаками проти тиранії, як ми це робили, підтримавши Словацьке національне повстання в 1944 році, і ми сподіваємося, що ніхто не скаже: "Словаччина – це держава під впливом США", – додали там.

Нагадаємо, перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії. А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".

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