Фіцо після ракетних обстрілів РФ Києва заявив, що там "абсолютно нормальне життя"

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо напередодні свого візиту до Ужгорода виголосив чергову скандальну заяву про повномасштабне російське вторгнення в Україну, заявивши, що в Києві "абсолютно нормальне життя".

Його слова цитує словацький портал Refresher.sk, повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами після виїзного засідання уряду Словаччини в селі Камениця-над-Цирохою на сході країни Фіцо спитали, чому він зустрічатиметься з прем’єром України в Ужгороді, а не Києві.

Коли журналіст пояснив, що в Києві прем’єр Словаччини міг би побачити наслідки війни на власні очі, той сказав: "А ви справді думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя".

"Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді, я не бачу ніякої різниці", – додав він.

Інший журналіст, згадавши натяк Фіцо про те, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії, спитав, якою частиною Словаччини той би поступився Росії. На це Фіцо відмахнувся, заявивши, що не розмовляє зі ЗМІ, співвласником яких є Джордж Сорос, після чого пішов з пресконференції.

Зазначимо, що слова прем’єра Словаччини про "спокійний Київ" пролунали того ж дня, коли Росія здійснила черговий ракетний обстріл України. У столиці, серед іншого, пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали, одна з них перебуває в реанімації.

Роберт Фіцо вже відзначився скандальними заявами про Україну перед зустріччю з українським колегою 24 січня. Він зокрема заявив, що всіляко блокуватиме вступ України в НАТО. А слова Фіцо про "територіальний компроміс" викликали критику українського МЗС.