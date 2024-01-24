Шмигаль підписав заяву про "довіру і повагу" з проросійським Фіцо

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо глава уряду України Денис Шмигаль підписав із ним спільну заяву, яка покликана посилити двосторонні відносини "на основі взаємної довіри та поваги".

Про це повідомив Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Фото з Telegram-каналу Дениса Шмигаля

Заява відзначає тверду та послідовну підтримку Словаччиною європейської інтеграції України.

Вона висловлює підтримку "формули миру" президента Володимира Зеленського і наголошує на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віцепрем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

Заява підтверджує важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України та відзначає важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

Прем’єри підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Вони також підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Після зустрічі з Фіцо в Ужгороді Шмигаль повідомив, що уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу та підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС.

Нагадаємо, перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв.

Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.

А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".