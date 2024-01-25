Як вдалося домовитися про співпрацю України з одіозним урядом Словаччини

За результатом парламентських виборів в Словаччині коаліцію склали три партії, дві з яких активно використовували антиукраїнські тези.

Вже відразу після зміни уряду новий прем’єр Роберт Фіцо оголосив про припинення передачі Україні зброї.

Проте до кінця так і не було зрозуміло, якою тепер буде політика Словаччини щодо України. Досі залишається багато невирішених питань наших двосторонніх відносин.

Відповідь на них могла дати лише особиста зустріч лідерів країн.

І от 24 січня вона відбулася в Ужгороді. Більше про зустріч і перспективи співробітництва між країнами – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Співпраця на антиукраїнському тлі: як Київ будує відносини зі скандальним лідером Словаччини.

В ексклюзивному коментарі для "ЄвроПравди" прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ця зустріч відкриває можливості для "нового прагматизму у відносинах зі Словаччиною".

Дійсно, заява, підписана прем’єрами за результатами зустрічі в Ужгороді, передбачає подальшу співпрацю, спрямовану "на дотримання міжнародного права, включаючи ключові положення Статуту ООН, в тому числі щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Ця заява, зафіксована на папері, має більше значення, аніж ті нещодавні заяви прем’єра Словаччини, які цитувалися раніше. Маємо доказ безумовної підтримки нашої територіальної цілісності", – коментує Денис Шмигаль.

Серед інших позицій двосторонньої заяви: підтримка словацьким урядом українських громадян "які були вимушені шукати притулку" у Словаччині, підтримка європейської інтеграції України з боку Братислави, а також її підтримки "формули миру" Володимира Зеленського.

"Можу сказати, що у глави словацького уряду є повне розуміння, що відбувається в Україні", – коментує переговори український прем’єр.

Крім того, за словами українського прем’єра, отримано запевнення Фіцо про його підтримку Ukraine Facility – програми допомоги від ЄС, в рамках якої протягом чотирьох років Київ має отримати близько 50 млрд євро.

Натомість у двосторонній заяві не згадується НАТО, де позиції Фіцо категоричні – він проти прийняття України в Альянс.

Окрім політичних, були розглянуті й проблеми у двосторонній торгівлі: введене Словаччиною аграрне ембарго та блокування кордону з Україною.

За словами Шмигаля, очільник словацького уряду взяв час на аналіз української пропозиції.

Зауважимо, що аналогічну пропозицію двома днями раніше було передано польському прем’єру Дональду Туску. Тож якщо уряд Польщі погодиться на неї, це суттєво збільшить шанси на позитивну відповідь від Братислави.

Також, за словами Дениса Шмигаля, сторони обговорили участь словацьких компаній у відновленні України, включаючи розширення кількості КПП на кордоні та будівництво залізничної колії європейського стандарту.

Варто визнати: ані Роберт Фіцо, ані його уряд не стануть щирими друзями України.

Проте взаємовигідна співпраця з нинішнім словацьким урядом цілком можлива.

І чим більше між Києвом та Братиславою буде підписано контрактів, тим менше буде антиукраїнських заяв від словацьких посадовців.

А в тому, що такі заяви ще будуть – навіть попри успішні переговори в Ужгороді, – сумніватися не доводиться.

Попри обережний оптимізм, відносини зі Словаччиною Роберта Фіцо будуть суцільним мінним полем. Пройти по якому без втрат буде непростим завданням для України.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Співпраця на антиукраїнському тлі: як Київ будує відносини зі скандальним лідером Словаччини.