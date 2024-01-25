Как удалось договориться о сотрудничестве Украины с одиозным правительством Словакии

По результатам парламентских выборов в Словакии коалицию создали три партии, две из которых активно использовали антиукраинские тезисы.

Уже сразу после смены правительства новый премьер Роберт Фицо объявил о прекращении передачи Украине оружия.

Тем не менее, до конца так и не было понятно, какой теперь будет политика Словакии в отношении Украины. До сих пор остается много нерешенных вопросов наших двусторонних отношений.

Ответ на них могла дать только личная встреча лидеров стран.

И вот 24 января она состоялась в Ужгороде. Больше о встрече и перспективах сотрудничества между странами – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Сотрудничество на антиукраинском фоне: как Киев строит отношения со скандальным лидером Словакии.

В эксклюзивном комментарии для "ЕвроПравды" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эта встреча открывает возможности для "нового прагматизма в отношениях со Словакией".

Действительно, заявление, подписанное премьерами по результатам встречи в Ужгороде, предусматривает дальнейшее сотрудничество, направленное "на соблюдение международного права, включая ключевые положения Устава ООН, в том числе относительно уважения территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Это заявление, зафиксированное на бумаге, имеет большее значение, чем те недавние заявления премьера Словакии, которые цитировались ранее. Есть доказательство безусловной поддержки нашей территориальной целостности", – комментирует Денис Шмыгаль.

Среди других позиций двустороннего заявления: поддержка словацким правительством украинских граждан "которые были вынуждены искать убежища" в Словакии, поддержка европейской интеграции Украины со стороны Братиславы, а также поддержка "формулы мира" Владимира Зеленского.

"Могу сказать, что у главы словацкого правительства есть полное понимание, что происходит в Украине", – комментирует переговоры украинский премьер.

Кроме того, по словам украинского премьера, получены заверения Фицо о его поддержке Ukraine Facility – программы помощи от ЕС, в рамках которой в течение четырех лет Киев должен получить около 50 млрд евро.

Зато в двустороннем заявлении не упоминается НАТО, где позиции Фицо категоричны – он против принятия Украины в Альянс.

Кроме политических, были рассмотрены и проблемы в двусторонней торговле: введенное Словакией аграрное эмбарго и блокирование границы с Украиной.

По словам Шмыгаля, глава словацкого правительства взял время на анализ украинского предложения.

Заметим, что аналогичное предложение двумя днями ранее было передано польскому премьеру Дональду Туску. Поэтому если правительство Польши согласится на него, это существенно увеличит шансы на положительный ответ от Братиславы.

Также, по словам Дениса Шмыгаля, стороны обсудили участие словацких компаний в восстановлении Украины, включая расширение количества КПП на границе и строительство железнодорожного пути европейского стандарта.

Стоит признать: ни Роберт Фицо, ни его правительство не станут искренними друзьями Украины.

Однако взаимовыгодное сотрудничество с нынешним словацким правительством вполне возможно.

И чем больше между Киевом и Братиславой будет подписано контрактов, тем меньше будет антиукраинских заявлений от словацких чиновников.

А в том, что такие заявления еще будут – даже несмотря на успешные переговоры в Ужгороде, – сомневаться не приходится.

Несмотря на осторожный оптимизм, отношения со Словакией Роберта Фицо будут сплошным минным полем. Пройти по которому без потерь будет непростой задачей для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Сотрудничество на антиукраинском фоне: как Киев строит отношения со скандальным лидером Словакии.