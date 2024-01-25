Глава МЗС Фінляндії впевнена, що Орбан відмовиться від вето на допомогу Україні

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен впевнена, що угорський прем’єр Віктор Орбан відмовиться від блокування 50 мільярдів євро фінансової підтримки України на спеціальному саміті 1 лютого.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю RND, повідомляє "Європейська правда".

За словами фінської міністерки, на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок її угорський колега Петер Сійярто "дав нам позитивний сигнал".

"І я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні – ми знайдемо інше рішення", – зазначила Валтонен.

Водночас, за її словами, Європа має сама більше інвестувати у свою оборону.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на пакет допомоги на 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.

За даними ЗМІ, лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.