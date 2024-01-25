Глава МИД Финляндии уверена, что Орбан откажется от вето на помощь Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уверена, что венгерский премьер Виктор Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите 1 февраля.

Такое мнение она высказала в интервью RND, сообщает "Европейская правда".

По словам финского министра, на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".

"И я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение", – отметила Валтонен.

В то же время, по ее словам, Европа должна сама больше инвестировать в свою оборону.

Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на пакет помощи на 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.

По данным СМИ, лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля.