"Час самооборони минув". Глава МЗС Фінляндії розкритикувала операцію Ізраїлю в Газі

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен засудила продовження Ізраїлем операції проти терористичного угруповання ХАМАС в секторі Гази через велику кількість жертв серед цивільного населення.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю RND.

На питання, чи може Ізраїль все ще посилатися на самооборону, продовжучи операцію в Газі, глава МЗС відповіла негативно, додавши, що "час для самооборони минув".

"Я кажу досить чітко: досить – цивільне населення Гази потребує негайного гуманітарного припинення вогню", – зазначила Валтонен.

За її словами, цивільне населення Гази голодує та не має чистої питної води, і це "загалом через Ізраїль". Вона також закликала пропустити через кордон вантажівки, які везуть допомогу з-за кордону.

"Ізраїль повинен відкрити більше прикордонних переходів, щоб дозволити доставку гуманітарної допомоги в сектор Гази... Щодня гине багато мирних жителів, і Ізраїль робить недостатньо для того, щоб запобігти цьому", – додала Валтонен.

На питання, чи не дасть негайне гуманітарне припинення вогню можливість ХАМАС реорганізуватися та продовжити війну, вона висловила побоювання, що чим довше триватиме ця війна, тим більш екстремістськими ставатимуть не лише екстремісти, але й помірковані в Ізраїлі та Газі.

"Але ХАМАС – це не тільки терористи, це ще й політична ідея. А ви не можете знищити ідею, якщо немає кращої. Ось чому ми повинні працювати над кращою ідеєю для Гази", – наголосила вона, вказавши на ескалацію в регіоні, зокрема на обстріли комерційних судів бойовиками-хуситів у Червоному морі у відповідь на операцію Ізраїлю.

Міністерка закордонних справ Фінляндії також заявила, що "категоричне неприйняття" прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу рішення про дві держави не наближає до вирішення конфлікту та миру.

"Але Ізраїль – демократична країна, і майбутнє вирішує народ. Незабаром в Ізраїлі відбудуться вибори, і ізраїльтяни, як і палестинці, прагнуть майбутньої перспективи, яка гарантуватиме мир. Наразі такої перспективи немає, і Нетаньягу не представив альтернативи рішенню про дві держави", – резюмувала Валтонен.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час своєї поїздки на Близький Схід заявив Нетаньягу про необхідність створення палестинської держави.

Перед цим повідомляли, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушає з візитом на Близький Схід, щоб вимагати негайної гуманітарної паузи в бойових діях в Газі.

Перед цим ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.