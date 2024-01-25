"Время самообороны прошло": Глава МИД Финляндии раскритиковала операцию Израиля в Газе

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила продолжение Израилем операции против террористической группировки ХАМАС в секторе Газы из-за большого количества жертв среди гражданского населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью RND.

На вопрос, может ли Израиль все еще ссылаться на самооборону, продолжая операцию в Газе, глава МИД ответила отрицательно, добавив, что "время для самообороны прошло".

"Я говорю достаточно четко: достаточно – гражданское население Газы нуждается в немедленном гуманитарном прекращении огня", – отметила Валтонен.

По ее словам, гражданское население Газы голодает и не имеет чистой питьевой воды, и это "в целом из-за Израиля". Она также призвала пропустить через границу грузовики, которые везут помощь из-за рубежа.

"Израиль должен открыть больше пограничных переходов, чтобы позволить доставку гуманитарной помощи в сектор... Ежедневно гибнет много мирных жителей, и Израиль делает недостаточно для того, чтобы предотвратить это", – добавила Валтонен.

На вопрос, не даст ли немедленное гуманитарное прекращение огня возможность ХАМАС реорганизоваться и продолжить войну, она выразила опасение, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем более экстремистскими будут становиться не только экстремисты, но и умеренные в Израиле и Газе.

"Но ХАМАС – это не только террористы, это еще и политическая идея. А вы не можете уничтожить идею, если нет лучшей. Вот почему мы должны работать над лучшей идеей для Газы", – подчеркнула она, указав на эскалацию в регионе, в частности на обстрелы коммерческих судов боевиками-хуситами в Красном море в ответ на операцию Израиля.

Министр иностранных дел Финляндии также заявила, что "категорическое неприятие" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху решения о двух государствах не приближает к решению конфликта и миру.

"Но Израиль – демократическая страна, и будущее решает народ. Вскоре в Израиле состоятся выборы, и израильтяне, как и палестинцы, хотят будущей перспективы, которая будет гарантировать мир. Сейчас такой перспективы нет, и Нетаньяху не представил альтернативы решению о двух государствах", – резюмировала Валтонен.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своей поездки на Ближний Восток заявил Нетаньяху о необходимости создания палестинского государства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправляется с визитом на Ближний Восток, чтобы потребовать немедленной гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе.

Перед этим СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.