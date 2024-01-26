Cейм Польщі призначив членів слідчої комісії щодо стеження за опозицією

Сейм Польщі призначив склад слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

На голосуванні у п’ятницю депутати Сейму затвердили 11 членів слідчої комісії. За проголосували 433 депутати, проти – жодного і один утримався.

До складу комісії включили трьох депутатів з "Громадянської платформи", чотирьох від "Права і справедливості", одну депутатку від Польської селянської партії, одного – від "Польщі 2050", та ще по одному від "Лівих" і "Конфедерації".

Спікер Шимон Головня оголосив, що перше засідання комісії відбудеться одразу ж після голосування.

Нагадаємо, комісію створили з метою з’ясувати законність, коректність та обґрунтованість використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus урядом, спецслужбами і поліцією у період з 16 листопада 2015 до 20 листопада 2023 року.

Також комісія має з’ясувати, хто у Польщі відповідав за закупівлю даного інструмента.

Крім цієї слідчої комісії, новообраний Сейм створив ще дві: щодо поштового голосування на президентських виборах 2020 року під час пандемії та щодо візового скандалу.

Детальніше про це – у статті "Полювання на Качинського".