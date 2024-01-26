Сейм Польши назначил членов следственной комиссии по слежке за оппозицией

Сейм Польши назначил состав следственной комиссии по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus в период пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

На голосовании в пятницу депутаты Сейма утвердили 11 членов следственной комиссии. За проголосовали 433 депутата, против – ни одного и один воздержался.

В состав комиссии включили трех депутатов от "Гражданской платформы", четырех от "Права и справедливости", одного депутата от Польской селянской партии, одного – от "Польши 2050", и еще по одному от "Левых" и "Конфедерации".

Спикер Шимон Головня объявил, что первое заседание комиссии состоится сразу же после голосования.

Напомним, комиссию создали с целью выяснить законность, корректность и обоснованность использования шпионского программного обеспечения Pegasus правительством, спецслужбами и полицией в период с 16 ноября 2015 до 20 ноября 2023 года.

Также комиссия должна выяснить, кто в Польше отвечал за закупку данного инструмента.

Кроме этой следственной комиссии, новоизбранный Сейм создал еще две: по почтовому голосованию на президентских выборах 2020 года во время пандемии и по визовому скандалу.

Подробнее об этом – в статье "Охота на Качиньского".