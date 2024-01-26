Глава МЗС Данії приїхав в Україну і серед ночі спускався в укриття

В Україні перебуває з візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі прем’єр-міністра Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелось спуститися в укриття у готелі", – розповів він у своєму Instagram, додавши також відео, як вони спускаються туди.

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Міністр додав, що у них було комфортне укриття, але у багатьох українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов немає.

У якому місті ночував Расмуссен, невідомо. Повітряні сили протягом ночі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на частині території України.

Інших офіційних повідомлень про його візит поки немає.

25 січня Расмуссен був з візитом у Кишиневі, де взяв участь у відкритті посольства Данії.

Тим часом у Києві в четвер перебував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.