У Молдові відкрилось посольство однієї з країн ЄС

У Кишиневі 25 січня відбулась офіційна церемонія відкриття посольства Данії, яка заявила про відповідні наміри минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонію транслювало Міністерство закордонних справ Молдови.

Для відкриття посольства до Кишинева прибув голова данського МЗС Ларс Люкке Расмуссен. Разом із молдовським колегою Ніку Попеску вони оголосили про відкриття на спільній пресконференції.

"За останній рік кілька країн відкрили чи заявили про намір відкрити свої посольства у Молдові. Зокрема йдеться про Данію, а також Бельгію, Нідерланди, Іспанію та Грецію. Нові дипломатичні представництва дозволять зміцнити позиції Молдови в сім'ї європейських держав", – заявив Попеску.

Молдовський міністр подякував Данії за допомогу у зміцненні економічної, фінансової, енергетичної стійкості та безпекових питань у країні.

Своєю чергою голова МЗС Данії відзначив прогрес Молдови на шляху європейської інтеграції та висловив сподівання, що відкриття посольства дозоволить Копенгагену посилити підтримку європейської перспективи для Кишинева.

У Молдові наразі працюють близько трьох десятків посольств іноземних держав – більшість виконують посольські функції в країні за сумісництвом у Румунії.

Минулого року Міністерство закордонних справ Молдови запропонувало скоротити штат персоналу посольства в Москві з 18 до 13, а натомість посилити дипломатичну присутність в Індії та ЄС.