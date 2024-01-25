До Києва приїхав глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до України у четвер, 25 січня, для зустрічі з українськими посадовцями.

Про це повідомив литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Це вже восьмий візит Ландсбергіса в Україну після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Дорогою до Києва литовський міністр заявив журналістам, що цей рік війни буде особливо важливим, оскільки подальша підтримка України з боку Заходу може визначити її результат.

"Багато експертів визнають, і ми в Литві говоримо, що 2024 рік може бути і буде надзвичайно важливим для перебігу війни в Україні", – сказав Ландсбергіс.

LRT

"Є сценарії, якщо припущення правильні, що Україна отримує сильнішу підтримку з боку Заходу, то її позиція у війні зміцнюється, але передбачаються і більш складні сценарії", – додав він.

Під час візиту, який триватиме кілька днів, глава МЗС Литви зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.

За словами міністра, його візит буде присвячений "можливим сценаріям на цей рік і тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути деяких складних сценаріїв для України".

Він також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) щодо співпраці у реалізації проєкту з будівництва укриттів в українських школах, який фінансується ЄС.

Раніше Ландсбергіс заявляв, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, але у разі її поразки "ви (країни ЄС. – ЄП) повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію".

А глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен акцентувала, що перед європейськими країнами стоїть одночасне завдання і надавати Україні потрібну зброю якнайшвидше, і "розганяти" оборонно-промисловий комплекс у ЄС, щоб зміцнювати власну обороноздатність.