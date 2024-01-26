Данія відкрила офіс у Миколаєві, де займатиметься відновленням
П'ятниця, 26 січня 2024, 16:37
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, який прибув із візитом в Україну у п’ятницю, повідомив про відкриття офісу данського посольства в Миколаєві.
Про це міністр написав у своєму Instagram, повідомляє "Європейська правда".
"Офіційне відкриття офісу посольства Данії в Миколаєві разом з моїм колегою та другом Дмитром Кулебою. На додаток до посольства в Києві, ми тепер також постійно присутні в Миколаєві, за який Данія взяла на себе особливу відповідальність у відновленні", – написав міністр.
Як він додав – "це фантастично бачити, як данський та український прапори майорять разом", коментуючи стяги, які підняли біля щойно відкритого офісу.
Переглянути цей допис в Instagram
Як повідомлялося, глава МЗС Данії приїхав в Україну і серед ночі спускався в укриття через повітряну тривогу.
Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову у березні цього року.