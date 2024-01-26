Дания открыла офис в Николаеве, где будет заниматься восстановлением

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, который прибыл с визитом в Украину в пятницу, сообщил об открытии офиса датского посольства в Николаеве.

Об этом министр написал в своем Instagram, сообщает "Европейская правда".

"Официальное открытие офиса посольства Дании в Николаеве вместе с моим коллегой и другом Дмитрием Кулебой. В дополнение к посольству в Киеве, мы теперь также постоянно присутствуем в Николаеве, за который Дания взяла на себя особую ответственность в восстановлении", – написал министр.

Как он добавил – "это фантастически видеть, как датский и украинский флаги развеваются вместе", комментируя флаги, которые подняли возле только что открытого офиса.

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Как сообщалось, глава МИД Дании приехал в Украину и среди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги.

Дания и Николаевская область заключили меморандум о восстановлении в марте этого года.