США погодив продаж Хорватії гелікоптерів Black Hawk

Державний департамент США схвалив можливий продаж Хорватії гелікоптерів Black Hawk і пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 500 мільйонів доларів.

Про це 26 січня сповістило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

Запит уряду Хорватії до США стосувався придбання восьми гелікоптерів UH-60M Black Hawk, 19 двигунів, 20 радіостанцій супутникового зв'язку, 10 систем попередження про ракетну небезпеку, 20 вбудованих GPS-систем і 18 кулеметів M240H до них.

Разом із гелікоптерами Хорватія отримає супутнє обладнання, тренажери, запчастини та навчальні матеріали.

"Цей продаж підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни – члена НАТО, яка залишається важливою силою політичної стабільності і економічного прогресу в Європі", – йдеться в повідомленні оборонного відомства США.

Там підкреслюють, що надання Хорватії Black Hawk покращить її спроможність стримувати нинішні й майбутні загрози, а також "сприятиме оперативній сумісності зі Сполученими Штатами та іншими силами НАТО".

Гелікоптери Black Hawk мають замінити для хорватських збройних сил радянські Мі-8. Відомо, що принаймні частину з них Хорватія передала Україні.