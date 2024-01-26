США согласовал продажу Хорватии вертолетов Black Hawk в Хорватии

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Хорватии вертолетов Black Hawk и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 500 миллионов долларов.

Об этом 26 января сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США, пишет "Европейская правда".

Запрос правительства Хорватии к США касался приобретения восьми вертолетов UH-60M Black Hawk, 19 двигателей, 20 радиостанций спутниковой связи, 10 систем предупреждения о ракетной опасности, 20 встроенных GPS-систем и 18 пулеметов M240H к ним.

Вместе с вертолетами Хорватия получит сопутствующее оборудование, тренажеры, запчасти и учебные материалы.

"Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны – члена НАТО, которая остается важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Там подчеркивают, что предоставление Хорватии Black Hawk улучшит ее способность сдерживать нынешние и будущие угрозы, а также "будет способствовать оперативной совместимости с Соединенными Штатами и другими силами НАТО".

Вертолеты Black Hawk должны заменить для хорватских вооруженных сил советские Ми-8. Известно, что по крайней мере часть из них Хорватия передала Украине.