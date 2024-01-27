Італія та Британія призупинили фінансування агенції ООН через ймовірну допомогу ХАМАС
Міністерства закордонних справ Італії та Великої Британії 27 січня оголосили про призупинення фінансової підтримки Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) після того, як кількох його співробітників запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Напередодні БАПОР заявило, що отримало від Ізраїлю докази ймовірної причетності 12 співробітників до атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїлю у жовтні 2023 року.
"Щоб захистити здатність агентства надавати гуманітарну допомогу, я ухвалив рішення негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування, щоб невідкладно встановити істину", – заявив очільник БАПОР Філіп Лаццаріні.
Після цього про призупинення фінансування агентства оголосили Сполучені Штати, Австралія та Канада. У суботу до них долучились Італія та Британія.
"Ми прагнемо надавати гуманітарну допомогу палестинському населенню, захищаючи безпеку Ізраїлю", – оголосив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
А британське Міністерство закордонних справ у своїй заяві вказало, що призупиняє будь-яке майбутнє фінансування БАПОР, поки звинувачення перебувають на розгляді.
Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го БАПОР надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.