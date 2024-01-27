Нідерланди готові за потреби скидати гумдопомогу в Газу з літаків

Уряд Нідерландів 26 січня оголосив, що розглядає можливість використання військових літаків для скидання гуманітарної допомоги в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

У спільному листі до нижньої палати парламенту Нідерландів міністри закордонних справ, оборони й торгівлі заявили, що уряд "вивчає можливість військового внеску в доправлення гуманітарної допомоги жителям Гази повітряним шляхом".

"Міністерство оборони має намір здійснити скидання (допомоги. – Ред.) з повітря, якщо виникне така можливість", – заявили міністри, зазначивши, що з міркувань безпеки про такі операції повідомлятимуть постфактум.

Вони також підкреслили стурбованість "жахливою гуманітарною ситуацією" в секторі Гази, де спостерігається величезний дефіцит речей першої необхідності, води, продуктів харчування та ліків.

Про можливість скидання гуманітарної допомоги з військових літаків у Газу нідерландські депутати заговорили після того, як минулого тижня до такої акції вдались Франція та Йорданія. Після цього вони ухвалили резолюцію із закликом до уряду Нідерландів повторити це.

Достовірні дані про ситуацію в Газі отримати неможливо, але підконтрольне терористичному угрупованню ХАМАС місцеве міністерство охорони здоров’я заявляє про понад 26 тисяч убитих і значні руйнування.

Напередодні Міжнародний суд ООН постановив, що уряд Ізраїлю має вжити "негайних і рішучих заходів" для поліпшення ситуації в Газі, зокрема збільшити надання допомоги, для недопущення геноциду.