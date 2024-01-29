Лідер румунських ультраправих хоче захопити три регіони України та Молдову

Один із лідерів ультраправого Альянсу за союз румунів (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив про територіальні претензії на українські території Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також всю Молдову.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить портал G4Media.

"Ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, південна Бессарабія, Герца, Закарпаття, все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави", – сказав Тарзіу з нагоди Дня об’єднання князівств.

"Це ідеал, про який ми не повинні забувати. Молдова Штефана має бути вдома, в Румунії", – додав він.

За його словами, "в наших інтересах, щоб Румунія була однією з перших держав у світі".

Заклики Тарзіу до анексії колишніх румунських територій схожі на заклики проросійської лідерки партії "SOS" Діани Шошоаке, яка є колишньою членкинею AUR.

Антиукраїнська партія AUR наразі перебуває на другому місці підтримки з рейтингом за 20%. Цього року на Румунію чекають і парламентські, і президентські вибори.

Оскільки AUR узгоджує свої погляди з угорським лідером Віктором Орбаном – найближчим союзником Путіна в ЄС і НАТО – вона також відмовилася від деяких своїх антиугорських тез. Натомість її політики вихваляють угорського прем'єра як взірець для наслідування в питаннях боротьби з ЛГБТК+ і протистояння "диктату" Брюсселя.

Напередодні лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Варто зазначити, що це не перша подібна заява з боку угорського політика. У 2022 році Тороцкоі з нагоди Дня незалежності Польщі у Twitter побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною.

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко тоді закликав угорський уряд засудити заяви Тороцкоі.

Більше про політичну ситуацію у Румунії – у матеріалі Непублічний союзник: як Румунія допомагає Києву та чому там зростають рейтинги українофобів.