Лидер румынских ультраправых хочет захватить три региона Украины и Молдову

Один из лидеров ультраправого Альянса за союз румын (AUR) Клаудиу Тарзиу заявил о территориальных претензиях на украинские территории Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит портал G4Media.

"Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, Герца, Закарпатье, все, что принадлежало и принадлежит румынской нации, должно вернуться в границы государства", – сказал Тарзиу по случаю Дня объединения княжеств.

"Это идеал, о котором мы не должны забывать. Молдова Штефана должна быть дома, в Румынии", – добавил он.

По его словам, "в наших интересах, чтобы Румыния была одним из первых государств в мире".

Призывы Тарзиу к аннексии бывших румынских территорий похожи на призывы пророссийского лидера партии "SOS" Дианы Шошоаке, которая является бывшим членом AUR.

Антиукраинская партия AUR сейчас находится на втором месте поддержки с рейтингом за 20%. В этом году Румынию ждут и парламентские, и президентские выборы.

Поскольку AUR согласовывает свои взгляды с венгерским лидером Виктором Орбаном – ближайшим союзником Путина в ЕС и НАТО – она также отказалась от некоторых своих антивенгерских тезисов. Вместо этого ее политики восхваляют венгерского премьера как образец для подражания в вопросах борьбы с ЛГБТК+ и противостояния "диктату" Брюсселя.

Накануне лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление со стороны венгерского политика. В 2022 году Тороцкои по случаю Дня независимости Польши в Twitter пожелал ей снова иметь общую границу с Венгрией.

Твит он проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба.

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко тогда призвал венгерское правительство осудить заявления Тороцкои.

Больше о политической ситуации в Румынии – в материале Непубличный союзник: как Румыния помогает Киеву и почему там растут рейтинги украинофобов.