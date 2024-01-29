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Американська допомога Україні: До Києва приїхали троє інспекторів із США

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Понеділок, 29 січня 2024, 12:49

До Києва прибули троє інспекторів зі Сполучених Штатів для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Брінк розповіла, що 29 січня до столиці прибули генеральні інспектори від американського Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

"Їхні зустрічі з виконавцями програм, партнерами й українським урядом сприяють нагляду та підзвітності за допомогою Україні, що надається США", – повідомила посол. 

Раніше повідомляли, що перевірка Пентагону виявила певні проблеми з обліком 2% зброї, переданої Україні за період з 2014 року.

У листопаді посол США в Україні заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.

Нагадаємо, в середині січня до Києва знову приїздила спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.  

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