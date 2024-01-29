Американська допомога Україні: До Києва приїхали троє інспекторів із США

До Києва прибули троє інспекторів зі Сполучених Штатів для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Брінк розповіла, що 29 січня до столиці прибули генеральні інспектори від американського Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA January 29, 2024

"Їхні зустрічі з виконавцями програм, партнерами й українським урядом сприяють нагляду та підзвітності за допомогою Україні, що надається США", – повідомила посол.

Раніше повідомляли, що перевірка Пентагону виявила певні проблеми з обліком 2% зброї, переданої Україні за період з 2014 року.

У листопаді посол США в Україні заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.

Нагадаємо, в середині січня до Києва знову приїздила спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.