Американская помощь Украине: В Киев приехали трое инспекторов из США

В Киев прибыли трое инспекторов из Соединенных Штатов для серии встреч с распорядителями предоставленной США помощи.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

Бринк рассказала, что 29 января в столицу прибыли генеральные инспекторы от американского Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA January 29, 2024

"Их встречи с исполнителями программ, партнерами и украинским правительством способствуют надзору и подотчетности за помощью Украине, предоставляемой США", – сообщила посол.

Ранее сообщалось, что проверка Пентагона выявила определенные проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине за период с 2014 года.

В ноябре посол США в Украине заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.

Напомним, в середине января в Киев снова приезжала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.