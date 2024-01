Американская помощь Украине: В Киев приехали трое инспекторов из США

В Киев прибыли трое инспекторов из Соединенных Штатов для серии встреч с распорядителями предоставленной США помощи.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

Бринк рассказала, что 29 января в столицу прибыли генеральные инспекторы от американского Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA