Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7

Спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер обговорила з представниками української влади сумнівне призначення очільниці Рахункової палати.

Про це вона заявила під час візиту до України, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про Рахункову палату", – заявила спецпредставниця США.

Як відомо, Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, не чекаючи на завершення реформи цього органу і всупереч численним попередженням США та інших членів G7, що дозволило уникнути перевірок цієї кандидатури.

Пенні Пріцкер наголосила на важливості таких перевірок.

"Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скринінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", – пояснила вона.

Утім, представниця уряду США не стала уточнювати очікування Вашингтону з цього приводу, наголосивши лише, що Сполучені Штати "не будуть мовчати" у разі інших призначень без перевірки.

Пенні Пріцкер, утім, висловила загалом позитивну оцінку щодо українських реформ.

"Мета візиту – висловити захоплення тим прогресом, що здійснила Україна у частині антикорупційного законодавства перед початком переговорів з ЄС", – заявила, зокрема, вона.

Як повідомлялося, спецпредставниця США з питань відбудови України прибула до Києва у супроводі бізнес-делегації.