Кремль оголосив, що Путін збирається до Туреччини: говорити про Україну

Президент Росії Владімір Путін збирається відвідати Туреччину у лютому.

Як пише "Європейська правда", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

"Так, готується візит", – сказав Ушаков, відповідаючи на запитання, чи справді візит Путіна до Туреччини готується в лютому.

Він додав, що "українська тематика, напевно, буде одним з основних предметів переговорів".

Нещодавно у КНДР заявили, що російський президент Владімір Путін може відвідати країну найближчим часом на тлі поглиблення зв’язків між двома диктатурами.

Крім того, агентство Bloomberg 25 січня опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Путін "зондує ґрунт" на предмет готовності США до переговорів про припинення війни в Україні.