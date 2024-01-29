Кремль объявил, что Путин собирается в Турцию: говорить об Украине

Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Да, готовится визит", – сказал Ушаков, отвечая на вопрос, действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.

Он добавил, что "украинская тематика, наверное, будет одним из основных предметов переговоров".

Недавно в КНДР заявили, что российский президент Владимир Путин может посетить страну в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя диктатурами.

Кроме того, агентство Bloomberg 25 января опубликовало материал, в котором утверждает, что Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине.