Кремль объявил, что Путин собирается в Турцию: говорить об Украине
Понедельник, 29 января 2024, 14:31
Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает российское агентство "Интерфакс".
"Да, готовится визит", – сказал Ушаков, отвечая на вопрос, действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.
Он добавил, что "украинская тематика, наверное, будет одним из основных предметов переговоров".
Недавно в КНДР заявили, что российский президент Владимир Путин может посетить страну в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя диктатурами.
Кроме того, агентство Bloomberg 25 января опубликовало материал, в котором утверждает, что Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине.
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