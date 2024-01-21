У КНДР анонсували можливий візит Путіна

У КНДР заявили, що російський президент Владімір Путін може відвідати країну найближчим часом на тлі поглиблення зв’язків між двома диктатурами.

Повідомлення Центрального телеграфного агентства Кореї наводить Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Як зазначається, глава МЗС КНДР під час свого візиту до Москви запросила Путіна відвідати країну.

У відповідь глава Кремля заявив, що вдячний за запрошення, і що він здійснить поїздку до Пхеньяна якнайшвидше.

Очільниця північнокорейського МЗС перебувала в Росії з 15 по 17 січня, щоб посилити "стратегічну і тактичну співпрацю" між двома країнами.

Росія подякувала Північній Кореї "за повну підтримку і солідарність з позицією російського уряду і народу" щодо агресивної війни проти України.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.