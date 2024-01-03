Готовність призовників Фінляндії захищати батьківщину зросла до рекордного рівня

Опитування фінських військовослужбовців строкової служби, звільнених у запас у грудні 2023 року, показало, що їхня готовність стати на захист своєї країни є найвищою в порівнянні з аналогічними опитуваннями за останнє десятиріччя.

Про це фінські Сили оборони сповістили в середу, 3 січня, передає "Європейська правда".

З 2014 року після завершення строкової служби військовослужбовців просять за шкалою від 1 до 5 оцінити рівень задоволеності службою.

В останньому опитуванні "рекордно високі оцінки отримали відданість справі оборони країни (4,6), час перебування в армії (4,3) та фізична підготовка (3,8)", йдеться в пресрелізі.

Високо строковики оцінили, як і в попередні роки, задоволеність військовим персоналом (4,3), командирів підрозділів (4,0) та курсантів-офіцерів (4,3).

"Результати фінального опитування також показують, що війна в Україні посилила мотивацію призовників до служби та їхнє бажання захищати свою країну. Саме бажання призовників захищати свою країну та їхня мотивація до служби стабільно зростає з 2022 року", – зазначають Сили оборони Фінляндії.

У Фінляндії всі чоловіки віком від 18 років зобов’язані пройти військову службу, жінки можуть зробити це за бажанням.

Минулого року адміністративний суд Східної Фінляндії постановив, що жінка, яка здійснила трансперехід, може бути виключена з військового обліку попри те, що пройшла військову службу ще коли юридично була чоловіком.