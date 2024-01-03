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Готовность призывников Финляндии защищать родину выросла до рекордного уровня

Среда, 3 января 2024, 18:17

Опрос финских военнослужащих срочной службы, уволенных в запас в декабре 2023 года, показал, что их готовность стать на защиту своей страны является самой высокой по сравнению с аналогичными опросами за последнее десятилетие.

Об этом финские Силы обороны сообщили в среду, 3 января, передает "Европейская правда".

С 2014 года после завершения срочной службы военнослужащих просят по шкале от 1 до 5 оценить уровень удовлетворенности службой.

В последнем опросе "рекордно высокие оценки получили преданность делу обороны страны (4,6), время пребывания в армии (4,3) и физическая подготовка (3,8)", говорится в пресс-релизе.

Высоко срочники оценили, как и в предыдущие годы, удовлетворенность военным персоналом (4,3), командиров подразделений (4,0) и курсантов-офицеров (4,3).

"Результаты финального опроса также показывают, что война в Украине усилила мотивацию призывников к службе и их желание защищать свою страну. Именно желание призывников защищать свою страну и их мотивация к службе стабильно растет с 2022 года", – отмечают Силы обороны Финляндии.

В Финляндии все мужчины в возрасте от 18 лет обязаны пройти военную службу, женщины могут сделать это по желанию.

В прошлом году административный суд Восточной Финляндии постановил, что женщина, которая совершила транспереход, может быть исключена из воинского учета несмотря на то, что прошла военную службу еще когда юридически была мужчиной.

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Финляндия