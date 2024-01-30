Розвідка Британії повідомила про нові випадки, коли РФ бомбила свої міста

Розвідка Великої Британії проаналізувала нові інциденти, коли бомби російської авіації падали на населені пункти на території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 30 січня.

Відомство посилається на повідомлення російського незалежного новинного Telegram-каналу Astra, який поінформував про два інциденти зі скиданням авіабомб ФАБ-250 на російські села Бєлгородської області.

Одна з них впала на ферму в Постнікові. Друга – на вулицю в селі Стрєлєцкоє, що призвело до евакуації до 150 цивільних осіб в радіусі 500 метрів.

Це вже четвертий випадковий скид російських боєприпасів на власну територію цього місяця. Загалом це вже п'ятий випадок за рік, а найперший стався 20 квітня 2023 року в Бєлгороді, нагадує розвідка.

Як зазначають у відомстві, неможливо стверджувати, чи такі інциденти трапляються через погані процедури озброєння літака перед вильотом, чи через погане виконання екіпажем своїх обов'язків під час польоту. Однак, схоже, що це комбінація цих двох факторів.

"Зростання частоти таких інцидентів, ймовірно, свідчить про певну втому повітряних і наземних команд на російській лінії фронту, а також про недостатню підготовку", – йдеться в огляді.

На початку січня розвідка аналізувала випадки, коли Росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України.

У попередньому огляді ж йшлося про втрати російських окупаційних військ у бронетехніці та здатність РФ виробляти нові одиниці.