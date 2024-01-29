Британська розвідка: РФ з жовтня втратила понад 1000 одиниць бронетехніки

Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російських окупаційних військ у бронетехніці та здатність РФ виробляти нові одиниці.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 29 січня.

У відомстві зазначили, що з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин. У 2023 році окупанти втратили приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022-го.

За словами британських аналітиків, це пов’язано з тим, що війна набула більш позиційного характеру, а окупаційні війська РФ значну частину року перебували в обороні.

З жовтня 2023 року, коли окупанти активізували наступальні дії на сході України, їхні втрати у бронетехніці почали зростати. За цей період втрати російської бронетехніки зросли, і, ймовірно, сухопутні війська РФ втратили до 365 основних бойових танків і 700 бойових броньованих машин, але захопили лише незначні території.

"Однак Росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць, а отже, зберігає здатність замінити втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому рівні в найближчому майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Перед цим розвідка Великої Британії заявляла, що збільшення числа нападів на військкомати і подібні установи в Росії може свідчити про недовіру до обіцянки президента Владіміра Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Також у відомстві назвали несуттєвими останні військові здобутки РФ.