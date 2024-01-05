Колишній глава контррозвідки Німеччини хоче створити власну партію

У Німеччині колишній керівник Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Ганс-Георг Маасен оголосив про плани створити власну партію.

Інформацію про це Маасен підтвердив у коментарі Bild, повідомляє "Європейська правда".

Наразі він очолює правоконсервативний "Союз цінностей", який, за його задумом, і має стати партією.

Маасен хоче ініціювати заснування партії шляхом внесення змін до статуту.

Це стало б "першим кроком до відокремлення "Союзу цінностей" від ХДС і ХСС", вважає він.

Наразі Маасен є членом Християнсько-демократичного союзу, але планує вийти з нього, якщо план заснування партії буде успішним.

Якщо намір Маасена отримає схвалення у дві третини голосів на загальних зборах, тоді правління "Союзу цінностей" буде змушене його реалізувати.

"Партія може брати участь у майбутніх земельних виборах на сході Німеччини і буде співпрацювати з усіма партіями, які підтримують цю програму і готові здійснити політичний поворот у Німеччині", – сказав він.

Маасен також додав, що розчарований главою ХДС Фрідріхом Мерцем.

Він вважає, що партія під керівництвом Мерца "не усвідомила, в якій катастрофічній ситуації перебуває Німеччина, і що вона не готова мати справу зі згубною для німецького народу політикою Меркель".

Маасен був президентом Федерального відомства із захисту конституції з 2012 по 2018 рік. Він був змушений піти у відставку через суперечливі заяви після ультраправих заворушень у Хемніці.

У серпні ЗМІ повідомляли, що Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) почало збирати інформацію про свого колишнього керівника Ганса-Георга Маасена в межах розслідування справи "рейхсбюргерів".