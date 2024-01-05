Бывший глава контрразведки Германии хочет создать собственную партию

В Германии бывший руководитель Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Ханс-Георг Маасен объявил о планах создать собственную партию.

Информацию об этом Маасен подтвердил в комментарии Bild, сообщает "Европейская правда".

Сейчас он возглавляет правоконсервативный "Союз ценностей", который, по его замыслу, и должен стать партией.

Маасен хочет инициировать создание партии путем внесения изменений в устав.

Это стало бы "первым шагом к отделению "Союза ценностей" от ХДС и ХСС", считает он.

Сейчас Маасен является членом Христианско-демократического союза, но планирует выйти из него, если план основания партии будет успешным.

Если намерение Маасена получит одобрение в две трети голосов на общем собрании, тогда правление "Союза ценностей" будет вынуждено его реализовать.

"Партия может участвовать в предстоящих земельных выборах на востоке Германии и будет сотрудничать со всеми партиями, которые поддерживают эту программу и готовы осуществить политический поворот в Германии", – сказал он.

Маасен также добавил, что разочарован главой ХДС Фридрихом Мерцем.

Он считает, что партия под руководством Мерца "не осознала, в какой катастрофической ситуации находится Германия, и что она не готова иметь дело с губительной для немецкого народа политикой Меркель".

Маасен был президентом Федерального ведомства по защите конституции с 2012 по 2018 год. Он был вынужден уйти в отставку из-за противоречивых заявлений после ультраправых беспорядков в Хемнице.

В августе СМИ сообщали, что Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) начало собирать информацию о своем бывшем руководителе Маасене в рамках расследования дела "рейхсбюргеров".