Збройні сили Естонії отримали польські переносні ЗРК Piorun

В Естонії Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) передав збройним силам польські ЗРК малої дальності Piorun.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда"

Збільшення потенціалу ППО малої дальності обійшлося в 103 мільйони євро.

За даними RKIK, польські ПЗРК набагато простіші у використанні і їхня експлуатація можлива після кількох годин навчання.

Комплекс використовуватиме окремий підрозділ Сил оборони Естонії, що діє під безпосереднім командуванням керівництва дивізії, навчання відбувається на базі резервістів.

Це перша спільна оборонна закупівля Естонії та Польщі. Рамкову угоду між RKIK і польською оборонно-технологічною компанією Mesko було підписано восени 2022 року, а постачання системи озброєння в Естонію розпочалося наприкінці року.

Розроблений у Польщі ПЗРК Piorun прийнято на озброєння 2019 року. Він здатний вражати цілі на відстані до восьми кілометрів і дає змогу діяти цілодобово.

Piorun використовується як у Польщі, так і в Україні, де він добре довів свою надійність.

Як повідомлялося, 15 липня державний департамент США схвалив продаж уряду Естонії реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів.