Вооруженные силы Эстонии получили польские переносные ЗРК Piorun

В Эстонии Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) передал вооруженным силам польские ЗРК малой дальности Piorun.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда"

Увеличение потенциала ПВО малой дальности обошлось в 103 миллиона евро.

По данным RKIK, польские ПЗРК гораздо проще в использовании и их эксплуатация возможна после нескольких часов обучения.

Комплекс будет использовать отдельное подразделение Сил обороны Эстонии, действующее под непосредственным командованием руководства дивизии, обучение проходит на базе резервистов.Это первая совместная оборонная закупка Эстонии и Польши. Рамочное соглашение между RKIK и польской оборонно-технологической компанией Mesko было подписано осенью 2022 года, а поставки системы вооружения в Эстонию начались в конце года.

Разработанный в Польше ПЗРК Piorun принят на вооружение в 2019 году. Он способен поражать цели на расстоянии до восьми километров и позволяет действовать круглосуточно.

Piorun используется как в Польше, так и в Украине, где он хорошо доказал свою надежность.

Как сообщалось, 15 июля государственный департамент США одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.