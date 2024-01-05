Макрона і його уряд звинувачують в заохоченні пияцтва у Франції

Президента Франції Емманюеля Макрона звинуватили в тому, що він поступився винному лобі, не підтримавши акцію "Сухий січень", яка передбачає відмову від вживання алкоголю протягом місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

П'ятдесят фахівців з питань залежностей написали відкритого листа, в якому нарікають на відсутність у Франції державної підтримки кампанії з відмови від вживання алкоголю після святкувань.

"Наша віра в те, що уряд буде проводити послідовну і рішучу політику проти алкоголізму, серйозно скомпрометована", – йдеться у листі.

У листі експерти пишуть, що акція "Сухий січень" стала популярним у Франції після того, як її запровадили у Великій Британії, але її успіх у Франції був досягнутий всупереч байдужості уряду.

Зазначається, що декілька французьких міністрів дійсно дистанціювалися від заклику до тверезого січня, заявивши, що вони вважають за краще заохочувати поміркованість, а не повне утримання від алкоголю.

Зокрема, міністр сільського господарства Марк Фесно, заявив, що загальне зниження споживання алкоголю у Франції – на 70% за останні півстоліття і на 7-10% лише за останній рік – зробило кампанію "Сухий січень" неактуальною і нав'язливою.

"Я не думаю, що французів потрібно повчати. Людям набридло, що їм вказують, що їсти, що пити, як подорожувати. Існує спосіб життя, який також заслуговує на повагу", – сказав він.

Критики вважають подібні заяви ознакою того, що уряд, за прикладом президента країни, віддав перевагу гарним стосункам із виробниками вина, а не турботі про здоров'я громадян.

"Ми добре знаємо, що з цим урядом, і перш за все з цим президентом, зв'язки з алкогольним лобі особливо сильні", – сказав нарколог Жан-П'єр Кутерон.

Прихильники "Сухого січня" кажуть, що Франція все ще залишається четвертим найбільшим споживачем алкоголю в Європі, і що алкоголь є причиною понад 40 тисяч смертей французів щороку.

Наприкінці вересня минулого року французький уряд оголосив про виділення 200 мільйонів євро з фонду Євросоюзу для утилізації надлишкового виробництва вина, аби стримати цінові коливання й підтримати виробників, які позбавляються доходів через падіння попиту.