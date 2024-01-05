Макрона и его правительство обвиняют в поощрении пьянства во Франции

Президента Франции Эмманюэля Макрона обвинили в том, что он уступил винному лобби, не поддержав акцию "Сухой январь", которая предусматривает отказ от употребления алкоголя в течение месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пятьдесят специалистов по вопросам зависимостей написали открытое письмо, в котором сетуют на отсутствие во Франции государственной поддержки кампании по отказу от употребления алкоголя после празднований.

"Наша вера в то, что правительство будет проводить последовательную и решительную политику против алкоголизма, серьезно скомпрометирована", – говорится в письме.

В письме эксперты пишут, что акция "Сухой январь" стала популярной во Франции после того, как ее ввели в Великобритании, но ее успех во Франции был достигнут вопреки равнодушию правительства.

Отмечается, что несколько французских министров действительно дистанцировались от призыва к трезвому январю, заявив, что они предпочитают поощрять умеренность, а не полное воздержание от алкоголя.

В частности, министр сельского хозяйства Марк Фесно, заявил, что общее снижение потребления алкоголя во Франции – на 70% за последние полвека и на 7-10% только за последний год – сделало кампанию "Сухой январь" неактуальной и навязчивой.

"Я не думаю, что французов нужно поучать. Людям надоело, что им указывают, что есть, что пить, как путешествовать. Существует образ жизни, который также заслуживает уважения", – сказал он.

Критики считают подобные заявления признаком того, что правительство, по примеру президента страны, предпочло хорошие отношения с производителями вина, а не заботу о здоровье граждан.

"Мы хорошо знаем, что с этим правительством, и прежде всего с этим президентом, связи с алкогольным лобби особенно сильны", – сказал нарколог Жан-Пьер Кутерон.

Сторонники "Сухого января" говорят, что Франция все еще остается четвертым крупнейшим потребителем алкоголя в Европе, и что алкоголь является причиной более 40 тысяч смертей французов каждый год.

В конце сентября прошлого года французское правительство объявило о выделении 200 миллионов евро из фонда Евросоюза для утилизации избыточного производства вина, чтобы сдержать ценовые колебания и поддержать производителей, которые лишаются доходов из-за падения спроса.