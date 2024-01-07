Експрезидент Німеччини про Taurus для України: Не розумію, чому ми вагаємося

Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував обережну позицію нинішнього німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, яке наводить DW.

"Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів", – заявив Гаук.

Він додав, що в умовах виснажливої позиційної війни і масованих ударах РФ по українських містах "я з тривогою дивлюся на те, що ми робимо, і запитую, чи достатня наша підтримка".

Гаук зауважив, що не існує міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії.

Він переконаний, що Україна має отримати Taurus, оскільки "перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав".

Експрезидент ФРН розкритикував, зокрема, канцлера Олафа Шольца:"Виникає подив, коли нерішучість уряду веде не тільки до зниження шансів України, а й до посилення загрози для вільного світу".

Нагадаємо, після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

Крім того, кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії.

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.